Sprengstoff für die Politik: Seit der Wiedervereinigung steigern die oberen zehn Prozent ihren Anteil am Volkseinkommen stetig, zeigt eine DIW-Studie. Immer weniger vom Wohlstand bekommt die ärmere Bevölkerungshälfte.

Die Reichsten sichern sich seit der Wiedervereinigung einen wachsenden Anteil am Volkseinkommen in Deutschland. Dazu haben die Steuerreformen seit dem Jahr 2000 beigetragen, von denen vor allem Spitzeneinkommen profitierten. Der Anteil der ärmeren Bevölkerungshälfte am Wohlstand sank dagegen. Zu diesem Ergebnis kommt die DIW-Ökonomin Charlotte Bartels, die den Deutschland-Teil des "Weltreports der Ungleichheit 2018" der Forschergruppe um den französischen Ökonomen Thomas Piketty geschrieben hat. Die Ergebnisse hat das DIW an diesem Dienstag veröffentlicht.

Mit dem Weltreport unterfüttern die internationalen Forscher die These "Die Reichen werden reicher, die Armen immer ärmer", mit der Piketty mit seinem Buch "Kapital im 21. Jahrhundert" vor drei Jahren weltberühmt wurde. Das Ergebnis: Die Ungleichheit zwischen Reich und Arm hat seit den 1980er-Jahren weltweit zugenommen. Überall sichert sich das reichste eine Prozent einen großen Teil des Nationaleinkommens. Der ärmere Teil der Bevölkerung profitiert zwar auch vom Wachstum; aber bei der Verteilung des Wohlstandsgewinns fällt er immer weiter zurück - auch in Deutschland. Die reichsten zehn Prozent besitzen inzwischen wieder 40 Prozent des Nationaleinkommens - wie schon 1913. Der Anteil der ärmsten 50 Prozent am Nationaleinkommen halbierte sich dagegen von einem Drittel in den 1960er-Jahren auf nur mehr 17 Prozent. In Europa zählt Deutschland damit zu den Ländern mit hoher Ungleichheit.

Für den Ungleichheitsbericht wurden wahre Datenberge analysiert: 100 Forscher haben weltweit Statistiken über das Bruttoinlandsprodukt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...