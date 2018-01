Liebe Trader,

Medienberichte über eine stärkere Regulierung und Einschränkungen beim Schürfen der Krypotwährungen sorgten beim Bitcoin und ähnlichen Währungen für einen erneuten Kurssturz am Dienstag. Damit bekommen die Kryptos immer mehr Gegenwind und setzen auf ein gesundes Bewertungsniveau zurück. Der Bitcoin gab zeitweise sogar unter die Marke von 12.000 US-Dollar nach. An der bisherigen charttechnischen Konstellation haben diese Nachrichten aber auch nichts geändert, erwartungsgemäß wurde ein bärischer Keil am Mittwoch letzter Woche regelkonform zur Unterseite aufgelöst und führte bis in den Bereich der Dezembertiefs von 11.200 US-Dollar abwärts. Das große übergeordnete Ziel bei 10.000 US-Dollar blieb bislang aber noch unangetastet.

Bei entsprechender Abgabebereitschaft der Händler könnte der Bitcoin aber noch bis auf rund 10.000 US-Dollar zurücksetzen, ehe wieder eine größere Gegenbewegung startet. Dieses Szenario sollte sich bei einem Bruch der heutigen Tagestiefs von 11.200 Punkten andeuten und kann über entsprechende Short-Papiere nachgehandelt werden. Gelingt hingegen ein unerwarteter Kurssprung zurück über das 38,2 % Fibonacci-Retracement bei grob 14.460 US-Dollar, so könnte eine größere Kaufwelle in Richtung 16.000 US-Dollar bevorstehen und darüber sogar bis in den Bereich von 17.178 US-Dollar aufwärts reichen. Bis zu den finalen Hochs aus 2017 bei rund 20.000 US-Dollar wäre es dann auch nicht weit.

Einstieg per Stop-Sell-Order: 11.150,00 US-Dollar

Kursziel: 10.000 US-Dollar

Stop: > 12.000 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 850,- US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Bitcoin, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Währungspärchens zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 11.387,58 US-Dollar; 15:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

