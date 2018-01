Vor nicht mal zwei Wochen sprang der Dow Jones erstmals auf einen Stand von mehr als 25.000 Zählern. Nun ist schon die nächste Tausendermarke fällig. Ungebremst setzt die gesamte Wall Street ihre Rekordjagd fort.

Der Dow Jones hat binnen zweier Wochen die nächste Tausendermarke gerissen. Am Donnerstag vor zwei Wochen hatte es erstmals geheißen: Dow über 25.000. Am heutigen Dienstag nun ist die nächste Schallmauer durchbrochen. Neues Allzeithoch: 26.056 Punkte. Aber nicht nur die Standardwerte, auch die anderen Leitindizes verbuchten abermals Rekorde. Eine Demonstration der Stärke, mit der die nahezu rücksetzterfreie Rally an den US-Börsen läuft.

Die gesamte Wall Street startete nach dem gestrigen Feiertag mit deutlichen Aufschlägen in die Woche. Der ...

