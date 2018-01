Die Credit Suisse hat ihre Einstufung für die BMW-Aktie auf "Outperform" belassen und das Kursziel von 126 Euro bestätigt. Es hieß, dass BMW ein Top-Pick unter den europäischen Herstellern sei. Der Grund ist die starke Stellung in der Oberklasse in China. Mehr zum heutigen Trading-Tipp erfahren Sie hier von Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.