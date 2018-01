Las Vegas (ots/PRNewswire) - Zhiyun Tech, ein führender, in Shenzhen ansässiger Produzent von tragbaren Stabilisatoren, war bei der Consumer Electronics Show (CES) 2018 in Las Vegas mit dem Smooth 3, seinem professionellen 3-achsigen Stabilisator für Mobiltelefone, einer der Preisträger der CES 2018 Innovation Awards.



Der preisgekrönte Smooth 3 ist ein 3-achsiger, tragbarer Pro-Level-Stabilisator mit kardanischer Aufhängung, der von einem hoch optimierten, algorithmischen Stabilisierungssystem angetrieben wird, wodurch beim Filmen eine sanfte und präzise Steuerung von Smartphonekameras verschiedener Größe und Gewichtsklassen erreicht wird. Ausgestattet mit einem innovativ gestalteten Bedienfeld mit einem einzigartigen Drehrad ist das Gerät der weltweit erste Stabilisator für Mobiltelefone, bei dem unterschiedliche Kameraeinstellungen integriert sind, wie Zoom, Lichtwert, Weißabgleich, Fokus, Verschlusszeit und ISO-Abstimmung, und das alles einstellbar durch Antippen mit dem Finger.



Auf der CES 2018 wurden zudem die Vorzeigeprodukte von Zhiyun ausgestellt - Crane 2, der branchenweit erste Kamera-Stabilisator mit Schärfeziehvorrichtung und OLED-Display, sowie das zuletzt herausgebrachte Produkt, der Crane Plus mit neuen Funktionen, wie POV, SmartFollow, NightLapse und MotionMemory, die allesamt für die ersten Schritte von Zhiyun in Sachen KI-Technik stehen.



"Für mich steht fest, dass Zhiyun zu den wenigen Unternehmen von heute gehört, die beständig Innovationen für Videofilmer erschafft, ganz gleich, auf welchen Level sie sich befinden", sagte Brett Halladay, Gastgeber und Vater des Youtube Channels Infosmercial.



Brett Halladay ist außerdem der Initiator von "MotionMemory". Seine Idee wurde von Zhiyun aufgenommen und im neuesten Produkt von Zhiyun praktisch umgesetzt.



"Wir fühlen uns geehrt, dass wir bei der CES eine Auszeichnung als führender Innovator erhalten haben", sagte Leo Wong, Produktleiter bei Zhiyun. "Zhiyun ist ein Unternehmen, das von Innovationen lebt und das den Verbrauchern zuhört und dann auch schnell darauf reagiert."



Die renommierten CES Innovation Awards werden von der Consumer Technology Association (CTA) gesponsert, dem Eigentümer und Ausrichter der CES 2018. Hier kommen jene aus aller Welt zusammen, die ihr Geschäft mit Verbrauchertechnologien weiterentwickeln wollen und die Show ist bereits seit 1976 für seine Errungenschaften rund um das Produktdesign und Ingenieurleistungen anerkannt. Die Produkte, die als CES-Innovation-Preisträger ausgewählt wurden, stehen für ein innovatives Design und eine innovative Ingenieurleistung bei einigen der modernsten Technikprodukte und -dienstleistungen, die gerade auf den Markt kommen.



Zhiyun hat sich selbst die Position als einer der Weltmarktführer im Bereich der tragbaren Stabilisatoren erarbeitet und bemüht sich, optimierte Lösungen für das Filmemachen und für die Fotografie bereitzustellen. Es hat die Trennlinie zwischen professionellen und normalen Anwendern beim Filmemachen aufgelöst und dem Vlogging-Zeitalter eine größere Lebendigkeit gegeben.



Zhiyun hat Partnerschaften mit weltweit führenden Kameramarken aufgebaut, wozu etwa Sony und Canon gehören, und es hat kürzlich Verhandlungen über eine Kooperation mit FiLMic, der derzeit beliebtesten Video-App, aufgenommen.



Das Unternehmen verfügt über einen Weltmarktanteil von mehr als 70 Prozent mit einem Wert bei den jährlichen Verkaufszahlen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar im Jahr 2017. Die speziell ausgerichtet App ZY Play hat mehr als eine Millionen Nutzer und seine neue Online-Community Lightollector wird 2018 voraussichtlich drei Millionen Mitglieder erreichen.



Über Zhiyun-Tech



Seine Mission, bahnbrechende Lösungen für die professionelle Bilderstellung und Filmgestaltung zu liefern, inspirierte Zhiyun, das Pionierunternehmen, das den ersten Kamerastabilisator der Welt entwickelte, Videofilmern und Filmemachern in mehr als 50 Ländern hochpräzise und leistungsstarke kardanische Aufhängungen anzubieten, damit sie besondere Momente und das Leben von Menschen noch besser im Bild festhalten können.



