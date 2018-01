Lieber Leser,

die Amazon-Aktie gehört gleich zu Beginn des neuen Jahres zu den Gewinnern. In den vergangenen zwei Handelswochen konnte ein Plus von knapp über 11 % erzielt werden. Damit hat sich die Aktie von ihrer Konsolidierung gelöst und den Ausbruch aus dem aufwärts gerichteten Trendkanal bestätigt. Der Ausbruch erfolgte in der zweiten Monatshälfte im November 2017. Die überwundene Trendlinie diente seitdem erfolgreich als technische Unterstützung. Die Aufwertung in den vergangenen ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...