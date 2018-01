Die NordLB hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Halten" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Die ersten Aussagen des Managements der Deutschen Bank zum vierten Quartal ließen keine Trendwende bei der schwachen Entwicklung der Erträge erwarten, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts höherer bereinigter Kosten stelle sich die Frage, ob die Bank die geplanten Einsparungen bestätigt. Die Steuerreform in den USA begünstige zwar die Gewinne; unter Wettbewerbsaspekten werde das Geldhaus gegenüber den US-Kontrahenten aber geschwächt./bek/la Datum der Analyse: 16.01.2018

ISIN: DE0005140008