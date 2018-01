Laut VW-Vorstand Jürgen Stackmann wird sich die E-Mobilität in den USA schnell durchsetzen. Elektroautos bezeichnet Stackmann als "wichtigen Baustein für die Zukunft". Der neue Markt sei zudem eine große Chance für VW.

Trotz der Begeisterung der Amerikaner für SUVs und schwere Pick-up-Trucks wird sich nach Einschätzung von VW-Vorstand Jürgen Stackmann die E-Mobilität in den USA durchsetzen. "Wir gehen fest davon aus, dass vor allem in den amerikanischen Ballungsräumen an Ost- und Westküste die Elektrifizierung schnell vorankommt", sagte der Vertriebschef der Kernmarke VW Pkw der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Automesse in Detroit. Das sei eine "Chance, große Segmente schnell mit Volkswagen wieder zu besetzen und damit vor der Welle ...

