Bei Merck & Co dreht sich weiter alles um den Blockbuster Keytruda. Das Krebsmittel ist der große Hoffnungsträger des Dow-Jones-Konzerns, entsprechend groß ist auch der Befreiungsschlag nach einer starken Phase-3-Studie. Keytruda hat in Kombination mit Pemetrexed und Cisplatin oder Carboplatin im Rahmen einer Erstlinientherapie von Patienten mit metastasierendem, nicht squamösem und nicht-kleinzelligem Lungenkrebs alle primären Endpunkte erreicht. Die Aktie von Merck & Co setzt sich an die Dow-Spitze mit einem Kursplus von satten acht Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...