Stark verdünnte Ölfarbe und Lösungsmittel, zufällige Farbverläufe, Verwischungen und Überlagerungen: Ein subjektives Abbild von Wasser zu schaffen, ist Ziel des Künstlers Matthias Meyer. Die Ausstellung "Tiefe Wasser" des Meisterschülers von Gerhard Richter ist im Rosenhang Museum in Weilburg zu sehen. Ausstellungseröffnung ist am 21. Janaur 2018 ab 14 Uhr in der ehemaligen Brauerei.



Der Künstler wird im Weilburger Kunstmuseum die Einzelpräsentation zur Eröffnung erläutern. Dabei sind großformatige Ölgemälde zu sehen, die Wasser in all seinen natürlichen Erscheinungsfomren zeigen. Die Journalistin Dr. Brigit Sonna wird die Eröffnung moderieren. "Tiefe Wasser" sollen auch tief blicken lassen - mit dem Thema widmet sich der 1969 in Göttingen geborene Meyer einem symbolträchtigen Element. Es prägt die Natur-, Menschheits- und Kulturgeschichte, es reinigt und spült fort. Der Richter-Schüler Meyer nutzt Wasser als Thema einer ästhetisch und diskursiv vielschichtigen Malerei, die das eigentliche Motiv zugunsten der Aueinandersetzung mit dem Wesen des Wassers nahezu verschwinden lässt.



Seen und Flusslandschaften werden auf der Leinwand zur Spielwiese und Projektionsfläche für den Künstler in seiner Auseinandersetzung mit seinem Thema. Dabei experimentiert Meyer mit dem Material, er arbeitet mit verdünnter Ölfarbe, Verläufen, Verwischungen und Überlagerungen. Die Fotografie ist Vorlage für seine Gemälde, die Ausfertigung entsteht jedoch davon losgelöst in einem improvisierenden Duktus. Die so entstehenden Wasserlandschaften werden zum Spiegel des unterbewussten Kunstschaffenden und ermöglichen dem Betrachter einen Zugang zu traumartigen Welten. Diese Abkehr vom Figurativen und von der geometrischen Abstraktion mündet in ein Prinzip der Formlosigkeit, in dem die Farbe autonom einesetzt wird.



Das Rosenhang Museum ist ein privates Kunstmuseum, das 2017 in Weilburg im Gebäude der ehemaligen Brauerei August Helbig eröffnet wurde. Es dient nun als Zentrum für Kunst und Kultur, die Kunsträume umfassen mehr als 2000 Quadratmeter, es gibt Ateliers.



