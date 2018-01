von Lars Winter, €uro am Sonntag Die Legalisierungswelle, die in den USA auf Bundesebene nach wie vor illegal ist und erst jüngst wieder in der Kritik stand, spült viel Geld in die Branche und verleiht börsennotierten Cannabis-Firmen Flügel. Viele dieser Aktien haben sich vervielfacht. Anleger von Cannabis-Titeln scheinen berauscht. Kiffen for Performance? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...