Tagesausblick für 17.1.: Euro hält DAX in Schach. Hugo Boss und Immoaktien im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die deutschen Aktienmärkte starteten stark in den heutigen Handelstag. Am Nachmittag drehte jedoch die Stimmung. Meldungen auf Thomson Reuters zufolge wurde erneut der starke Euro/US-Dollar-Kurs als Grund für die Schwäche herangeführt. Die gute Stimmung an den US-Börsen konnte die deutschen Titel somit nicht stimulieren.

Morgen werden Verbraucherpreise für die Eurozone veröffentlicht. Möglicherweise liefern die Daten Hinweise über den künftigen Kurs der Europäischen Zentralbank und können die Märkte nachhaltig bewegen.

Unternehmen im Fokus

BMW übernimmt die Parkassistenz-App Parkmobile und wird damit nach eigenen Angaben der weltweit größte Anbieter von digitalen Parklösungen. Die BMW-Aktie schob sich daraufhin an das Hoch von 2017. Gibt es nun eine nachhaltige Trendwende? Hugo Boss profitierte heute von einer positiven Analystenstudie. Lanxess stieg auf ein neues Allzeithoch. Deutliche Aufschläge zeigten heute zudem Immobilienaktien wie Deutsche Wohnen, Grand City Property und Vonovia.

Einer Meldung auf Thomson Reuters zufolge denkt das Management von General Electric über einen Umbau und eine mögliche Aufspaltung des Konzerns nach. Eine Dividende kann das Unternehmen bis auf weiteres jedoch nicht in Aussicht stellen. Dies und eine Milliardenbelastung im Versicherungsportfolio drückten die Aktie in den ersten Handelsstunden. Ein Erfolg bei einer Lungenkrebsstudie schob derweil die Aktie des US-Pharmakonzerns Merck & Co deutlich ins Plus.

Morgen melden Alcoa, Bank of America und Goldman Sachs Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Zudem veröffentlicht der europäische Automobilverband ACEA Pkw-Zulassungen in Europa für Dezember. Damit könnten erneut BMW, Daimler und VW im Fokus der Investoren stehen.

Wirtschaftsdaten

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Dezember

USA - Industrieproduktion, Dezember

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.260/13.340/13.420/13.530 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.000/13.090/13.170/13.200 Punkte

Der DAX testete am Vormittag die Widerstandsmarke bei 13.430 Punkten. Ein Ausbruch misslang jedoch. Vielmehr dreht der Index am Nachmittag nach unten und fand im Bereich von 13.200 Punkten zunächst einen Boden. Diese Region bietet Swing-Tradern immer wieder interessante Chancen. Das Aufwärtspotenzial scheint zunächst jedoch auf 13.260/13.340 Punkte begrenzt. Gelingt der Ausbruch über 13.340 Punkte besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.420/13.530 Punkte. Kippt der Index unter 13.170 Punkte erscheint eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 13.000 Punkten möglich.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 26.12.2017 - 16.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.01.2013 - 16.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HU9T78 5,61 8.400 13.600 15.03.2018 DAX HU9UAC 7,62 10,000 13.800 15.03.2018 DAX HW721M 7,49 12.300 14.000 15.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.01.2017; 17:34 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

