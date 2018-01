Von Emily Bary und Andrea Riquier

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Halbleiterhersteller Qualcomm wehrt sich weiterhin vehement gegen die Übernahmeavancen seines Wettbewerbers Broadcom. In einem Brief an die Aktionäre warb Qualcomm dafür, dass sich die Aktionäre auf der Hauptversammlung im März gegen eine Übernahme durch Broadcom aussprechen. Durch die Offerte von Broadcom werde Qualcomm dramatisch unterbewertet, heißt es in dem Brief.

Analysten von Instinet gehen davon aus, dass das Qualcomm-Management in dem Kampf um die Eigenständigkeit des Unternehmens deutlich mehr Geld an seine Aktionäre auskehren wird, um diese bei der Stange und bei Laune zu halten. Nach Einschätzung der Analysten könnte sich Qualcomm überdies bewogen fühlen, seine Fehde mit dem iPhone-Hersteller Apple beizulegen.

