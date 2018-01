Rational legt ein vorläufiges Jahresergebnis vor, das über den Erwartungen des Unternehmen und der Analysten liegt. In einer ersten Reaktion steigt die Aktie deutlich an. Das Papier ist jedoch bereits stolz bewertet. So bleibt es einstweilen bei dem leichten Abwärtstrend. Einen kleinen Verlustschutz bietet auch das Discount-Zertifikat HW8X23 der HVB auf die Rational-Aktie. ...

