Das führende italienische Unternehmen im Bereich Fitness, Wellness und Sporttraining wurde zum 7. Mal zum offiziellen Ausrüster der Olympischen Spiele ernannt



Technogym ist der offizielle Fitnessgeräteausrüster der Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang. Technogym genießt internationale Anerkennung, weil es Maßstäbe im Bereich Sporttraining, Rehabilitation und Wellness setzt. DieWinterspiele 2018 in Südkorea sind nach Sydney 2000, Athen 2004, Turin 2006, Peking 2008, London 2012 und Rio 2016 für das Unternehmen die siebte olympische Erfahrung.



In PyeongChang und Gangneung stattet Technogym 13 Zentren aus, in den Athleten vor und während der Olympischen Spiele trainieren können. Das Haupttrainingszentrum steht allen Athleten offen, die an den Spielen teilnehmen. Es wird mit einer großen Auswahl von Produkten ausgerüstet sein, um den Trainingsbedarf der Sportler in jeder Disziplin zu erfüllen. Die anderen 12 Trainingszentren befinden sich an weiteren Schauplätzen des Wettkampfs und werden speziell auf den Trainingsbedarf der Sportler der verschiedenen Disziplinen ausgerichtet. Insgesamt stehen den 3.000 Athleten, die aus 85 verschiedenen Ländern kommen und in 15 verschiedenen Disziplinen antreten, 1.000 Geräte zur Verfügung. Darüber hinaus stellt Technogym ein Team professioneller Sporttrainer zur Unterstützung der Athleten bereit sowie alle damit verbundenen Dienstleistungen (Layout der Fitnessstudios, Montage und technischer Service).



Die Athleten erhalten die Möglichkeit, auf einer Auswahl der innovativsten Produkte zu trainieren, die alle Trainingsbereiche wie Cardio-, Kraft- und funktionelles Training abdecken. Alle Technogym-Sportgeräte sind vollständig in die Mywellness Cloud integriert, der digitalen Plattform von Technogym, mit deren Hilfe Sportler mit ihrem persönlichen Trainingsprogramm direkt auf dem Sportgerät selbst und über ihre Mobilgeräte vernetzt bleiben können.



Zu den hochmodernen Lösungen, die Technogym nach Südkorea bringt, gehört das neu auf dem Markt eingeführte SKILLRUN, das erste Laufsportgerät, das Cardio- und Krafttraining in einer Lösung kombiniert und auf diese Weise ermöglicht, sowohl Laufeinheiten zur Verbesserung der Herz-Kreislauf-Leistung als auch Widerstandstraining zum Kraftaufbau zu absolvieren.



Dieses neue Produkt ist Teil der SKILLINE, einer Kollektion von Produkten für das SKILLATHLETIC TRAINING. Dabei handelt es sich um eine Methode, die von Technogym und Olympiasiegern für alle entwickelt wurde, die ihre sportliche Leistung verbessern möchten. Die Produktlinie umfasst unter anderem SKILLMILL, das einzige Produkt ohne Motor, das Kraft-, Schnelligkeits-, Ausdauer- und Beweglichkeitstraining kombiniert, und SKILLROW, die erste Rudermaschine für Fitnessstudios, die in einer Lösung die anaerobe und aerobe Leistung sowie die neuromuskulären Fähigkeiten verbessert.



