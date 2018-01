Eine Importsperre von China und steigender Plastikmüll veranlassen die EU mehr auf das Recycling von Kunststoffen im eigenen Hause zu setzen.

Die EU-Kommission will angesichts des Plastikmüll-Importverbots in China mehr Kunststoff-Abfall in Europa wiederverwerten. Dazu spiele die Brüsseler Behörde verschiedene Ideen durch wie eine Plastiksteuer oder Auflagen für Wegwerfverpackungen, sagte EU-Kommissions-Vizepräsident Jyrki Katainen am Dienstag ...

