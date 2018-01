Liebe Leser,

nachdem sich der Finanzinvestor Riverrock die Markenrechte und den operativen Betrieb von Alno gesichert hat, bleiben nur noch die restlichen Vermögensgegenstände in der insolventen Gesellschaft zurück. Der künftige Betrieb wird in einer GmbH, die zu Riverrock gehört, weitergeführt. Die börsennotierte Alno AG kann damit an den zukünftigen Erfolgen nicht mehr partizipieren.

Einschätzungen zum Chartbild der Aktie: Aktie bleibt weiterhin ein Spielball von Spekulanten! ... (Johannes Weber)

