DÜSSELDORF (dpa-AFX) - SPD-Parteichef Martin Schulz (SPD) hat am Dienstag in Düsseldorf bei NRW-Parteitagsdelegierten weiter eindringlich für Koalitionsverhandlungen mit der Union geworben. Es sei klar, dass es in der SPD einen "lebhaften Debattenprozess" gebe, und das sei auch "normal in einer demokratischen Partei", sagte Schulz vor Beginn des Treffens mit mehr als 65 Parteitagsdelegierten vom Mittel- und Niederrhein.

"Die politische Substanz ist da, um Koalitionsverhandlungen zu führen", sagte Schulz mit Blick auf die Sondierungsergebnisse. "Sondierungen sind etwas anderes als Koalitionsverhandlungen". Er werbe nun dafür, "auf Grundlage eines sehr soliden Arbeitsprozesses der vergangenen Wochen" die Konsequenzen zu ziehen und Koalitionsgespräche mit der Union aufzunehmen.

Das Treffen in Düsseldorf wurde begleitet von lautstarken Protesten der Jusos gegen eine große Koalition. Wenige Tage vor der entscheidenden Abstimmung auf dem SPD-Bundesparteitag am Sonntag in Bonn ist eine Zustimmung der Delegierten ungewiss.

Die NRW-SPD spielt beim Parteitag eine wesentliche Rolle. Sie stellt fast ein Viertel der insgesamt 600 Delegierten. Am Montag hatte Schulz bereits in Dortmund mit NRW-Delegierten gesprochen./dot/DP/das

