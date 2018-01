(Korrigiert wurde der Verkaufspreis im 1. Absatz, 1. Satz. Es handelt sich um umgerechnet 2,29 Milliarden Euro rpt 2,29 Milliarden Euro. Zudem wurde die Währungsangabe beim Umsatz im 2. Absatz, 2. Satz korrigiert. Es handelt sich um US-Dollar rpt US-Dollar. Nestle hat seine Angaben entsprechend korrigiert.)

VEVEY (dpa-AFX) - Der schweizerische Lebensmittelriese Nestlé verkauft sein US-Süßwarengeschäft für umgerechnet 2,29 Milliarden Euro an Ferrero. Die Transaktion werde voraussichtlich gegen Ende des ersten Quartals 2018 nach den üblichen Genehmigungsverfahren abgeschlossen sein, teilte Nesté am Dienstagabend mit.

Das Süßwarengeschäft von Nestlé in den USA macht nach Angaben des Unternehmens etwa drei Prozent des Umsatzes der Nestlé-Gruppe in den USA aus. Zu der Sparte, die es 2016 auf einen Jahresumsatz von 900 Millionen US-Dollar (aktuell etwa 734,98 Mio Euro) brachte, zählt etwa der in den USA beliebte Schokoriegel "Butterfinger". Nestlé konkurriert im US-Markt mit größeren Rivalen wie Mars, Hershey und dem Milka-Hersteller Mondelez .

Der Konzern hatte im Juni angekündigt, eine Veräußerung der Sparte zu sondieren. Die strategische Prüfung habe zu der Entscheidung geführt, sich von dem Geschäftszweig zu trennen, hieß es seinerzeit./sl/hbr/DP/he

ISIN CH0038863350 US6092071058

