International anerkannter Experte für Neuroinflammation wird strategische medizinische und klinische Beratung für Forschungs- und Entwicklungsprogramme zur Verfügung stellen, die sich auf das körpereigene Immunsystem konzentrieren



Boston und Bonn, Deutschland (ots/PRNewswire) - IFM Therapeutics, LLC (IFM), ein in privater Hand befindliches biopharmazeutisches Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Entwicklung von Therapien liegt, die neue Targets im körpereigenen Immunsystem modulieren, um entzündliche Erkrankungen und Krebs zu behandeln, hat heute die Berufung von Prof. Dr. Michael Heneka zum wissenschaftlichen Beirat von IFM bekanntgegeben. Prof. Dr. Heneka ist Direktor an der Klinik für Neurodegenerative Erkrankungen und Gerontopsychiatrie am Universitätsklinikum Bonn und wird sich einer Gruppe von sieben namhaften Immuntherapie-Pionieren im wissenschaftlichen Beirat von IFM Therapeutics anschließen.



"IFM Therapeutics arbeitet an bahnbrechenden Forschungen, um die Rolle des körpereigenen Immunsystems und chronischer Entzündungen bei einigen der kritischsten Krankheiten der Welt zu verstehen", sagte Heneka. "Ich freue mich sehr darauf, dem wissenschaftlichen Beirat von IFM beizutreten und klinische und wissenschaftliche Beratung zur Verfügung zu stellen, um die Entwicklung ihrer einschneidenden Programme voranzutreiben. Diese Programme haben das Potenzial, das Leben von Millionen von Patienten mit neuroinflammatorischen Störungen zu verbessern."



Prof. Dr. Heneka ist einer der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet der Neuroinflammation. Seine Forschungen haben tiefgreifende Einblicke in die molekularen Mechanismen der angeborenen Immunaktivierung bei Alzheimer, der Amytrophen Lateralsklerose (ALS), der Parkinson-Krankheit und anderen neurodegenerativen Erkrankungen ermöglicht. So waren Michael Heneka und der Mitgründer von IFM, Eicke Latz, die Ersten, die bei der Pathogenese der Alzheimer-Krankheit der NLRP3-Inflammasom-Aktivierung eine wichtige Rolle zuwiesen. Prof. Dr. Heneka ist der Autor von 150 von Experten begutachteten Publikationen und hatte während seiner gesamten Karriere weltweit angesehene Positionen inne. Dazu gehören unter anderem eine Fellowship im Department of Neurosciences an der Case Western Reserve University in Cleveland, USA, und Professuren für molekulare Neurologie an der Universität Münster (WWU) und für klinische Neurowissenschaften an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.



Neben seinen Rollen als Arzt, Forscher, Gutachter und Lehrer leitet Prof. Dr. Heneka eine translationale Forschungsgruppe, die sich für die Verbesserung der präventiven, krankheitsmodifizierenden und akuten Therapie von Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen einsetzt. Das Heneka-Labor konzentriert sich auf Biomarker für die Früherkennung von Krankheiten, neue Targets für therapeutische Interventionen und einzigartige Ansätze für die Patientenberatung und das Disease-Management.



"Prof. Dr. Michael Heneka hat seine Karriere der Behandlung von neurodegenerativen Erkrankungen gewidmet, von denen die Welt seit langem weiß, für die aber nur wenige wirksame therapeutische Interventionen entwickelt wurden", sagte H. Martin Seidel, Executive Vice President für Forschung und Entwicklung bei IFM. "Dank seiner Arbeit beginnen wir nun zu verstehen, welche wichtige Rolle das körpereigene Immunsystem und speziell die NLRP3-Inflammasom-Aktivierung bei Krankheiten wie Alzheimer und ALS spielt. Wir freuen uns sehr, ihn als Mitglied unseres wissenschaftlichen Beirats zu begrüßen und sehen seinem wertvollen Beitrag in der Zukunft entgegen."



Michael Heneka schloss das Studium der Humanmedizin 1996 an der Universität Tübingen ab und seine Promotion erfolgte 1998 am Institut für Pharmakologie und Toxikologie. Danach arbeitete er als promovierter wissenschaftlicher Mitarbeiter im Labor von Prof. Douglas L. Feinstein an der University of Illinois at Chicago in den USA. Im Jahr 2002 wurde er Facharzt für Neurologie und im Jahr 2003 habilitierte er an der Universität Bonn im Fach Neurologie



Informationen zu IFM Therapeutics, LLC



IFM Therapeutics ist ein in privater Hand befindliches biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts. Das Unternehmen wurde von einer internationalen Gruppe von herausragenden Wissenschaftlern und Ärzten gegründet, die seit Jahrzehnten daran arbeiten, angeborene Immunität und die Rolle, die sie bei der Regulierung des Immunsystems spielt, zur verstehen. Das Team von IMF hat kleine Moleküle erforscht und entwickelt, die im körpereigenen Immunsystem als Therapie der nächsten Generation zur Behandlung von Krebs, Autoimmunstörungen und entzündliche Erkrankungen neue Targets modulieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.ifmthera.com.



Logo - http://mma.prnewswire.com/media/514824/IFM_Therapeutics_Logo.jpg



OTS: IFM Therapeutics newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129137 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129137.rss2



Pressekontakt: USA: Spectrum Andrew Bailey Senior Manager abailey@spectrumscience.com Tel.: (+1) 202-587-2521



Deutschland: Maja Kraas Vice President of Operations Maja@ifmthera.com Tel.: (+49) 179-391-6200