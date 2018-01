NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende mehrheitlich minimal nachgegeben - lediglich Langläufer legten etwas zu. Zu Handelsbeginn hatten noch schwache Konjunkturdaten die festverzinslichen Wertpapiere durchgängig etwas gestützt. Dem Empire-State-Index zufolge war die Stimmung in der Industrie im Bundesstaat New York im Januar schwächer als erwartet ausgefallen. Allerdings wurde der Stimmungsindikator für den Vormonat deutlich nach oben revidiert.

Zweijährige Anleihen verloren zuletzt 1/32 Punkt auf 99 23/32 Punkte und rentierten mit 2,02 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken ebenfalls um 1/32 Punkt auf 98 29 Punkte. Sie rentierten mit 2,36 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere stagnierten bei 97 14/32 Punkten und rentierten mit 2,54 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen hingegen 9/32 Punkte auf 98 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,83 Prozent./gl/he

