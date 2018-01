Liebe Leser,

Dialog Semiconductor beschäftigt derzeit die Analysten. Nach dem heutigen Tag bestehen durchaus rechnerische Chancen auf schnelle zweistellige Gewinne, so die Meinung von Chartanalysten. Davor seien allerdings einige Hürden zu überwinden. Im Einzelnen: Die Aktie ist in einem charttechnischen Abwärtstrend, der allerdings auf einen massiven Sturz Anfang Dezember zurückgeht. Damals war bekanntgeworden, dass der Hauptkunde Apple in Zukunft die von Dialog bezogenen Bauteile selber ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...