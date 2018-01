SPD-Chef Martin Schulz muss weiter für die ungeliebte GroKo werben. Am Dienstagabend ist er in Düsseldorf. Er versucht, diejenigen zu umgarnen, die Nachbesserungen fordern. Doch der Protest ist laut.

Endlich hat Henriks Stunde geschlagen - und in diesem Fall handelt es sich nicht um ein schiefes Sprachbild: Mit aller Kraft prügelt der 15-jährige Gymnasiast auf die Trommel ein, die er vor seinen Bauch geschnallt hat.

Gemeinsam mit etwa 30 anderen Jusos brüllt er aus aller Kraft "Nie, nie, nie wieder Groko", als Personenschützer Martin Schulz am Dienstagabend vorbei an Transparenten, Kameras und "GroKo ist Mist"-Plakaten ins Foyer des Holiday Inn Hotels in Düsseldorf schieben. Die Jusos geben ihr bestes, um dem Parteichef der SPD trotz des Schmuddelwetters einen heißen Empfang zu bereiten. Schulz lächelt gequält.

Tag zwei seiner Werbereise für das Bündnis mit der Union führt den SPD-Chef nach Düsseldorf. Am Montag hatte er in Dortmund um die Unterstützung der Delegierten aus Westfalen und Ostwestfalen-Lippe gerungen. Der oberste Genosse versucht die Herzen in den Landesverbänden für sich zu gewinnen, die besonders viele Delegierte am Sonntag zum Parteitag nach Bonn schicken und viele Unentschlossene unter sich haben: Bayern, Rheinland-Pfalz und allen voran NRW. Nur noch wenige Tage bleiben dem Hauptdarsteller dieses SPD-Krimis, um zu verhindern, dass er zum Antihelden einer Tragödie wird.

Also umgarnt er in Düsseldorf vor allem diejenigen in seiner Partei, die Nachbesserungen fordern. Wie auch in Dortmund wiederholt er vor den Journalisten im Hotel, dass "Sondierung" bedeute, auszuloten, ob Koalitionsverhandlungen Sinn machten. Michael Groschek, der Chef der NRW-SPD, und Svenja Schulze, die Generalsekretärin der SPD Nordrhein-Westfalen, die neben ihm stehen, nicken brav.

Die Botschaft an die Skeptiker: Wenn ihr mir die Chance gebt, mit der Union zu verhandeln, geht noch was. "Kommentierungen der CSU in den letzten Tagen", Schulz spielt auf bajuwarische Schmähungen wie den "Zwergenaufstand" an, seien dafür "absolut nicht zuträglich und hilfreich". Der SPD-Parteichef zeigt sich zudem überzeugt, dass die SPD als Regierungspartei das Land verbessern, den Zusammenhalt der Gesellschaft "vor allem durch die Erneuerung der Solidarsysteme" stärken könne. Zusätzlich, so Schulz, würden mit einer SPD in der Regierung "90 Prozent der Steuerzahler beim Soli in Höhe von zehn Milliarden Euro entlastet".

Der Juso Henrik kann gerade beim Stichwort Rente nur den blonden Schopf schütteln. "Ich will nicht dass Deutschland einschläft". Die SPD mache keine Politik für seine Generation. "Wir werden kaum noch Rente bekommen, wenn wir soweit sind, müssen aber den Großteil aufbringen". Er wünscht sich jüngere Gesichter in der Partei. Schulz, das ist für Henrik klar, könne mit seinem Schlingerkurs ...

