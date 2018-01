Liebe Leser,

es ist ja nicht so, dass "Solarworld" nicht gelegentlich mal in den Nachrichten ist. Auf der Unternehmensseite liest man z.B., dass "Solarworld" die Photovoltaikmodule für ein Hybridkraftwerk auf einer Malediveninsel liefern soll. Doch es gilt, genau hinzuschauen - denn "Solarworld" ist nicht gleich "Solarworld"! In dem Fall geht es nämlich um die SolarWorld Industries GmbH. Diese hat aus der Insolvenzmasse der Solarworld AG wichtige Assets herausgekauft. Und mit den erworbenen ... (Peter Niedermeyer)

