Entfesselter Dow Jones kann DAX nur mit Mühe Beine machen - BMW haussiert

Endlich einmal konnten DAX-Anleger (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) die positive Energie an der Wall Street für sich nutzen. Ihnen blieb auch kaum etwas anderes übrig, da die US-Aktienmärkte derzeit kein Halten zu kennen scheinen.

Das war heute los. Die Wall Street startete mit großem Schwung in den Handel, nachdem selbiger gestern noch feiertagsbedingt ausgefallen war. Der Dow Jones Industrial Average (WKN: 969420 / ISIN: US2605661048) konnte gleich zu Beginn des heutigen Dienstaghandels die Marke von 26.000 Punkten knacken. Und dies, nachdem die Marke von 25.000 Zählern gerade einmal vor wenigen Tagen zum ersten Mal bezwungen wurde. Am 4. Januar war es so weit. DAX-Anlegern half jedoch nicht nur die Euphorie an der Wall Street. Ein etwas schwächerer Eurokurs wurde ebenfalls positiv aufgenommen.

Das waren die Tops & Flops. Von der positiven Marktstimmung profitierten unter anderem die Autowerte BMW (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003) und Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039). Grund dafür waren positive Branchenstudien. Während BMW-Papiere zeitweise über 3,5 Prozent zulegten, gewannen VW-Aktien zwischenzeitlich mehr als 3 Prozent. Auch SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600) konnte sich lange Zeit an der Indexspitze halten. Die Aktie des wertvollsten DAX-Konzerns legte dank eines positiven Analystenkommentars zeitweise 3 Prozent an Wert zu. Dagegen war die HeidelbergCement-Aktie 604700 / ISIN: DE0006047004) am DAX-Ende zu finden. Anleger nahmen weitere Gewinne mit, nachdem die Aktie des Zementherstellers einen guten Start in das Jahr 2018 verbuchen konnte. Kursverluste von über 1,5 Prozent waren die Folge.

