Liebe Trader,

Am Dienstag herrschte beim Dax-Index bis zu den frühen Nachmittagsstunden noch Aufbruchsstimmung, doch nur wenig später setzte der Index sehr deutlich zurück und gab am Ende nahezu seine gesamten Gewinne ab. Nachbörslich rutschte das Barometer sogar unter 13.200 Punkte ab, wodurch am Mittwoch eine Fortsetzung der übergeordneten Korrektur droht. Aber auch die US-Indizes haben Federn lassen müssen und bereiten sich offenbar auf eine Korrektur vor. Besonders nach dem unfassbaren Lauf des Dow Jones-Index auf 26.000 Punkte, setzte vermehrter Verkaufsdruck ein. Diese Hürde war einfach zu hoch!

Short-Chance:

Den hoffnungsvollen Boden um 13.200 Punkten sollte das deutsche Aktienbarometer nach dem Abverkauf am Dienstagabend nicht mehr halten können. Ein direkter Kursrutsch zunächst auf den EMA 50 bei derzeit 13.095 Punkten muss jetzt zwingend einkalkuliert werden. Darunter könnte es sogar noch zu einem Kurslückenschluss und Abgaben auf 13.025 Zähler kommen, ehe der Index wieder eine Stabilisierung erfährt. Auf der Gegenseite kann lediglich ein Kursanstieg über das Niveau von mindestens 13.338 Punkten zu einem Lauf an die Trendlinie um 13.450 Punkten verhelfen. Ein größeres Kaufsignal dürfte aber erst darüber entstehen und das Barometer auf frische Rekordhochs im Bereich von 13.650 Punkten vorantreiben.

Wiederstände: 13.250 / 13.338 / 13.400 / 13.525 / 13.571 / 13.600

Unterstützungen: 13.200 / 13.128 / 13.095 / 13.025 / 13.000 / 12.900 /

Wochenchart:



Tageschart:



Dax-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 13.246 Punkte; 22:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

