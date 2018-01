Anleger trennen sich am Mittwoch von Aktien aus dem Öl- sowie Bergbausektor und drücken die Kurse an den japanischen Börsen. Ebenfalls unter Druck steht die Digitalwährung Bitcoin.

Der fallende Ölpreis hat die Börsen in Japan am Mittwoch belastet. Der Standardwerte-Index Nikkei fiel bis zum Mittag in Tokio um 0,4 Prozent auf 23.845 Punkte, nachdem er am Vortag noch auf den höchsten Stand seit 26 Jahren geklettert war. Der breiter aufgestellte Topix gab 0,2 Prozent nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...