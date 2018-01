=== *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Jahresergebnis, Veldhoven 07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 3Q, Paris *** 08:00 DE/Zalando SE, Trading Update 4Q, Berlin 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q, London *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Dezember 09:30 DE/DIW-Präsident Fratzscher und ifo-Präsident Fuest, PK zum Thema "Risikoteilung mit Marktdisziplin versöhnen - ein deutsch-französisches Reformkonzept für die Eurozone", Berlin 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, Mündliche Verhandlung in Sachen "Streikrecht für Beamte", Karlsruhe 10:00 DE/Oberlandesgericht Düsseldorf, Verhandlung über Klage gegen Absenkung der Renditen für Strom- und Gasnetze durch die Bundesnetzagentur *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Arbeitsgemeinschaft Offshore-Wind und Bundesverband Windenergie, Offshore-Windenergie Ausbauzahlen 2017, Berlin *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,4% gg Vj Vorabschätzung: +1,4% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,5% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,9% gg Vj Vorabschätzung: +0,9% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1,5 Mrd EUR *** 12:50 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q, Charlotte *** 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK nach Gespräch mit Österreichs Bundeskanzler Kurz, Berlin *** 13:35 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 15:00 DE/Bundesfinanzminister Altmaier, PK mit Eurogruppen-Chef Centeno, Berlin *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember Industrieproduktion PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,3% zuvor: 77,1% *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 16:00 US/Senat, Abstimmung über den designierten Fed-Chairman Powell, Washington 18:00 DE/Leibniz-Gemeinschaft, Wirtschaftsgipfel "Digitalisierung und Arbeitsmarkt", Berlin *** 20:00 US/Fed, Beige Book 21:00 US/Fed, Diskussionsrunde mit Chicago-Fed-Präsident Evans und Dallas-Fed-Präsident Kaplan (beide 2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim American Council of Life Insurers, Palm Beach *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 4Q, Pittsburgh 22:30 AU/BHP Billiton Group plc, Produktionsbericht 1H, Melbourne 22:30 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2018 stimmberechtigt im FOMC) an der Rutgers University, New Brunswick - ES/Konstituierende Sitzung des neuen katalanischen Parlaments, Barcelona ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

