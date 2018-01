Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank baut wieder Versicherungsmakler auf. Deutschlands größtes Geldhaus will eine alte Idee wieder aufleben lassen: den Vertrieb von Versicherungsprodukten über Banken. Damit werden die Grenzen zwischen Versicherern und Banken unschärfer. (Handelsblatt S. 28)

HSH NORDBANK - Die Privatisierung der HSH Nordbank ist auf der Zielgeraden. Die Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein haben sich dem Vernehmen nach darauf geeinigt, mit einem Konsortium aus den Finanzinvestoren Cerberus und J.C. Flowers exklusiv über den Verkauf ihrer Landesbank zu verhandeln, heißt es. (FAZ S. 19)

C&A - Der Bekleidungshändler C&A will seine Investitionen massiv hochfahren und prüft deshalb erstmals in seiner mehr als 170-jährigen Geschichte als reines Familienunternehmen die Aufnahme fremder Investoren. Sie sollen zusätzliches Eigenkapital mitbringen. Das bestätigte der Europa-Chef des Unternehmens, Alain Caparros, in einem Schreiben an die Mitarbeiter. (Welt S. 11/Handelsblatt S. 14/FAZ S. 20)

FRESENIUS - Stephan Sturm, der Vorstandsvorsitzende des Medizinkonzerns Fresenius, ist in der Defensive. Die Übernahme des US-Arzneiherstellers Akorn, die zweitgrößte der Konzerngeschichte, macht Probleme. Akron hat sich im zweiten und dritten Quartal 2017 schlechter entwickelt als erwartet. (FAZ S. 22)

GE - Der US-Technologiekonzern General Electric (GE) kämpft seit geraumer Zeit mit Problemen im Gasturbinengeschäft und bei der Ausrüstung für die Ölindustrie. Der erst im Sommer zum Vorstandschef gekürte John Flannery verkündete zuletzt ein drastisches Sparprogramm, die Halbierung der Dividende und den Verkauf von Geschäften im Wert von rund 20 Milliarden Dollar. Auf einer Telefonkonferenz mit Analysten zeigte sich Flannery "tief enttäuscht" von der neuen Hiobsbotschaft und ließ eine Bombe platzen: GE spielt offenbar Zerschlagungsszenarien durch. (Handelsblatt S. 16)

