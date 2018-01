Essen (ots) - Kurz vor der Hauptversammlung von Thyssen-Krupp am Freitag (19. Januar) in Bochum fordert ein einflussreicher Investor einen weitreichenden Konzernumbau von Vorstandschef Heinrich Hiesinger. "Mit der Stahlfusion ist es nicht getan, der Konzernumbau muss weitergehen", sagte Ingo Speich, Fondsmanager von Union Investment, der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Mittwochausgabe). Die geplante Ausgliederung des traditionsreichen Stahlgeschäfts im Zuge eines Gemeinschaftskonzerns mit dem indischen Hersteller Tata bezeichnete Speich als einen ersten Schritt, "aber es sollten weitere folgen".



Thyssen-Krupp sei als Konglomerat "ein Gemischtwarenladen, mit dem viele Investoren wenig anfangen können", sagte Speich. So sei beispielsweise der Bau von U-Booten zu hinterfragen, ebenso der Werkstoffhandel und der Anlagenbau. "Ist der Anlagenbau möglicherweise bei einem anderen Konzern besser aufgehoben? Passt ein korruptionsanfälliges Geschäft wie der Bau von U-Booten zum Unternehmen? In dieser Diskussion sollte es keine Tabus geben", sagte Speich. Er fügte hinzu: "Mir kommt Thyssen-Krupp manchmal wie ein Dinosaurier vor. Um nicht zu einer aussterbenden Art zu werden, sollte man nicht nur die Dividendenfähigkeit hinterfragen, sondern auch die Aufstellung des Konzerns."



OTS: Westdeutsche Allgemeine Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/55903 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_55903.rss2



Pressekontakt: Westdeutsche Allgemeine Zeitung Zentralredaktion Telefon: 0201 - 804 6519 zentralredaktion@waz.de