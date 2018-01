The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0399198396 DT.BANK 18/23 SF BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000HLB2N15 LB.HESS.-THR. IHS 18/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB2N23 LB.HESS.-THR. IHS 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5JY5 LB.HESS.THR.CARRARA01I/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5JZ2 LB.HESS.THR.CARRARA01J/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5J34 LB.HESS.THR.CARRARA01K/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA US86562MAX83 SUMITOMO MITSUI F. 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US86562MAY66 SUMITOMO MITSUI F. 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US865622CJ19 SUMIT.MITSUI 2020 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1752475720 DT. BAHN FIN. 18/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1753775730 INTL FIN. CORP. 18/30 MTN BD02 BON MXN N

CA XFRA XS1756296965 TELEFONICA EM. 18/27 MTN BD02 BON EUR N

CA YRR XFRA AU000000Z1P6 ZIP CO. LTD EQ00 EQU EUR N

CA LL1 XFRA CA5218551060 LEANLIFE HEALTH INC. EQ00 EQU EUR N

CA MMRB XFRA CA56781Y3005 MARIFIL MINES LTD EQ00 EQU EUR N

CA 29N1 XFRA CA6432532068 NEW CAROLIN GOLD CORP. EQ00 EQU EUR N

CA QX9G XFRA CA7472695047 Q-GOLD RES EQ00 EQU EUR N

CA V7TA XFRA US9815581098 WORLDPAY INC. A DL-,01 EQ00 EQU EUR N