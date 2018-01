FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.01.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.01.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

H4ZJ XFRA DE000A1C9KL8 HSBC MSCI WORLD UC.ETF DZ 0.062 EUR

H4ZR XFRA DE000A1JF7N6 HSBC MSCI CANADA U.ETF DZ 0.127 EUR

H4ZS XFRA DE000A1JF7P1 HSBC MSCI MEX.CAP.U.ETFDZ 0.223 EUR

H4ZW XFRA DE000A1JF7T3 HSBC MSCI EM L.A.U.ETF DZ 0.125 EUR

AFH XFRA US91732J1025 US ECOLOGY INC. DL-01 0.147 EUR

SUX XFRA US87162W1009 SYNNEX CORP. DL -,001 0.286 EUR

PRG XFRA US7427181091 PROCTER GAMBLE 0.564 EUR

PKN XFRA US7140461093 PERKINELMER INC. DL 1 0.057 EUR

GDX XFRA US3695501086 GENL DYNAMICS CORP. DL 1 0.688 EUR

WVH XFRA US35471R1068 FRANKLIN ST.PPTYS DL-0001 0.156 EUR

WOO XFRA US3448491049 FOOT LOCKER DL-,01 0.254 EUR

EPN XFRA US29244T1016 ENEL GENERACION CL ADR/30 0.187 EUR

AKOB XFRA US29081P3038 EMBOTELL. ANDINA ADR B/6 0.191 EUR

BMI XFRA US0556301077 BP PRUDHOE BAY ROLTY UBI 1.007 EUR

49S XFRA GB00B60BD277 SUPERDRY PLC LS -,01 0.105 EUR

OVW XFRA GB0007990962 SHAFTESBURY PLC LS-,25 0.091 EUR

0LC XFRA GB0000536739 ASHTEAD GRP PLC LS-,10 0.062 EUR

XGR2 XFRA GB00BD6K4575 COMPASS GROUP LS-,1105 0.251 EUR

XFRA DE000HSH4RW2 HSH NORDBANK MZC 9 14/22 0.001 %

XFRA DE000HSH4RY8 HSH NORDBANK MM IV 14/22 0.001 %

H4ZG XFRA DE000A1C22N1 HSBC MSCI BRAZ.UC.ETF DZ 0.136 EUR

H4ZF XFRA DE000A1C22M3 HSBC S+P 500 UCITS ETF DZ 0.175 EUR

H4ZD XFRA DE000A1C22K7 HSBC MSCI USA UCITS ETFDZ 0.143 EUR

CJN XFRA CA47215Q1046 JEAN COUTU GRP, THE A 0.085 EUR

WD1 XFRA US9292361071 WD-40 CO. DL -,001 0.442 EUR

OXD XFRA US6914973093 OXFORD IND. DL 1 0.221 EUR

ZOE XFRA US98978V1035 ZOETIS INC. CL.A DL -,01 0.103 EUR

13M XFRA US56035L1044 MAIN STREET CAP.CP.DL-,01 0.156 EUR

BO8 XFRA US0639041062 BK OF THE OZARKS DL-,01 0.156 EUR

355 XFRA US29278D1054 ENEL CHILE SA ADR REGS/50 0.050 EUR

42Y XFRA AU000000CYB7 CYBG PLC DEF.CDIS/1LS-,01 0.011 EUR

42YA XFRA GB00BD6GN030 CYBG PLC LS 0,10 0.011 EUR

M7Q6 XFRA US5948373049 MICRO FOCUS INTL SP.ADR N 0.285 EUR