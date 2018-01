FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

QX9F XFRA CA7472694057 Q-GOLD RES

V7T XFRA US92210H1059 VANTIV INC.CLASS A DL-,01

29N XFRA CA6432531078 NEW CAROLIN GOLD CORP.

MMRA XFRA CA56781Y2015 MARIFIL MINES LTD

S8SA XFRA KYG9880X1300 YUHUA ENERGY HLD.HD-,0025