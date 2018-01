FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.01.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 18.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.01.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HC1 XFRA US4228061093 HEICO CORP. DL-,01

A8P XFRA KYG011981035 AGILE GRP HLDG.LTD.HD-,10

SCT XFRA GB0007908733 SSE PLC

ZZ7B XFRA US00213H1059 ARC GROUP WORLDW.DL-,0005