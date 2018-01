ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Allianz SE von 205 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Versicherer gehöre zu den Profiteuren des positiven Preisausblicks in Europa, schrieb Analyst Paris Hadjiantonis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er unter anderem mit der Verlagerung der Bewertungsbasis zum Ende 2018 hin./edh/zb

Datum der Analyse: 17.01.2018

ISIN DE0008404005

AXC0031 2018-01-17/07:49