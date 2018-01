Präsentation von drei Systemkonzepten der nächsten Generation für Führerkabine/Fahrgastzelle mit integrierter Unterhaltungselektronik und Bordtechnologie

Die Panasonic Corporation hat auf der CES 2018 vom 9. bis 12. Januar in Las Vegas ein neues SUV mit dem neuesten Dual-Display-System und Head-up-Display ("HUD") sowie drei Systemkonzepte der nächsten Generation für Führerkabine/Fahrgastzelle vorgestellt, die den für das nächste Jahrzehnt erwarteten Fortschritten bei Fahrzeugen entsprechen.

Panasonic liefert seine Infotainmentsysteme für Fahrzeuge seit mehr als 65 Jahren an große weltweit tätige Automobilhersteller. In jüngster Zeit wachsen die Erwartungen an die Weiterentwicklung solcher Systeme, da Fahrzeuge einen Paradigmenwechsel hin zu einer Zukunft mit autonomen und elektrischen Fahrzeugen durchlaufen. Es wird erwartet, dass Infotainmentsysteme bei der Verbesserung der Fahrzeugsicherheit und des Komforts eine immer wichtigere Rolle spielen werden.

Panasonic wird zur Weiterentwicklung von Fahrerassistenzsystemen (FAS) beitragen, indem die umfangreichen Unterhaltungselektroniktechnologien der Panasonic-Gruppe mit den im Zuge der Entwicklung von Infotainment-Geräten weiterentwickelten Fahrzeugtechnologien kombiniert werden.

[Smart Design Cockpit] (für FAS-Stufe 2 teilautomatisiertes Fahren)

Dieses System koordiniert vier Multi-Displays und ermöglicht es den einzelnen Bedienern (Fahrer oder Beifahrer), die Inhalte auszuwählen, die auf dem jeweiligen Bildschirm angezeigt werden sollen. Die Gestensteuerung ermöglicht eine stressfreie Bedienung durch die präzise Erkennung von Handbewegungen. Das Interieur besteht aus speziellen Materialien auf Harzbasis, welche die luxuriöse Beschaffenheit insbesondere von Holz, Metall und Leder vermitteln.

HMI-Grafik-Engine: Diese leistungsstarke Grafik-Engine steuert vier Displays gleichzeitig und zeigt auf effiziente Weise die für Fahrer und Beifahrer notwendigen Informationen an.

Gestenerkennung: Diese Gestensteuerungsfunktion ist in der Lage, die Bewegung der Handfläche und der Finger zu erkennen, ohne dass der Bediener das Display berühren muss, und steuert das Umschalten der Inhalte auf dem Display. Die Lautstärkeregelung über einen Drehregler sorgt für hervorragende Bedienbarkeit.

Smart Material: Diese Designmaterialien der nächsten Generation wurden unter Verwendung der Panasonic gehörenden Film-in-Molding-Technologie entwickelt. Dieses Harzmaterial wird verwendet, um die Beschaffenheit insbesondere von Holz, Metall und Leder zu reproduzieren. Das hintergrundbeleuchtete Smart Material kann die Farbe wechseln, um den Fahrer zu warnen, und es kann auch als Innenbeleuchtung verwendet werden, um die Atmosphäre im Innenraum zu verändern.

[Smart Vision Cockpit] (für FAS-Stufe 3 bedingt automatisiertes Fahren)

Das System ermöglicht den Fahrgästen ein aufregendes neues Fahrerlebnis im automatisierten Fahrmodus mit Panoramaaussicht. Sowohl der Fahrmodus als auch der automatische Fahrmodus sind wählbar. Ein extrem breites, großformatiges HUD und ein Fahrerüberwachungssystem sorgen für Sicherheit und erhöhen die Freude am Fahren.

Überwachungssystem: Beim Starten des Motors werden sowohl der Zustand des Fahrzeugs als auch der Gesundheitszustand des Fahrers erkannt und auf dem großformatigen HUD angezeigt.

Panorama-Display: Das Display zeigt während der Fahrt Bilder der Rückfahrkamera und der Seitensichtkameras an. So werden tote Winkel vermieden und ein sicheres Fahren ermöglicht. Im automatischen Fahrmodus kann der Fahrer die 360°-Panoramaaussicht genießen, die auf das Display projiziert wird. Der Fahrer kann problemlos nach Kindern auf dem Rücksitz sehen, indem er den Anzeigemodus wechselt.

Drive Guide: Wenn der Fahrer die Blickrichtung wechselt, zeigt das Blickerkennungssystem (Fahrerüberwachungssystem) beim Betrachten der Außenansichten automatisch Informationen zu Sehenswürdigkeiten vor Ort auf dem großformatigen HUD an. Findet der Fahrer unterwegs einen Haltepunkt, kann die Route einfach durch Antippen des Navigationsbildschirms auf dem mittleren Display geändert werden.

[Living Space Autonomous Cabin] (für FAS-Stufe 5 voll automatisiertes Fahren)

Das Innenraumkonzept ist auf eine Zukunftsvision des autonomen Fahrens ausgerichtet und verbindet Lösungen und Know-how für ein besseres Leben, die durch Wohnraum- und Fahrzeugsystemtechnologien von Panasonic weiterentwickelt wurden.

Im Inneren des Fahrzeugs entsteht ein luxuriöser, moderner und hochwertiger Lebensraum. Panasonic bietet diesen Innenraum der nächsten Generation in vier verschiedenen Ausführungen an: "Living Room", "Business", "Relax" und "Entertainment".

Stil "Living Room": Der Komfort des Innenraums entspricht dem eines heimischen Wohnzimmers, denn der Innenraum bietet einen digitalen Sonnenschirm, Sitze und eine Klimaanlage und ist mit einem Luftqualitätsregler, Wohnzimmerbeleuchtung und einer Agentenfunktion ausgestattet, die durch AI und Cloud-Konnektivität umgesetzt wird.

Stil "Business": Durch das Drehen des Sitzes entsteht ein Geschäftsraum, der die Konzentration fördert. Der Innenraum verfügt unter anderem über ein L-förmiges Display mit ausziehbarer Ablagefunktion und Videokonferenzsystem.

Stil "Relax": In diesem brandneuen Klangraum mit Mehrkanal-Surround-System mit 22 Lautsprechern können die Fahrgäste Musik aus allen Richtungen spüren. Ein entspannender Innenraum wird durch Bilder (Seiten-Displays: 55 Zoll 2, Decken-Display: 77 Zoll), Beleuchtung, Klimatisierung, Verbesserung der Luftqualität und Aromen geschaffen.

Stil "Entertainment": Durch anregende Musik, Bilder, Beleuchtung und Aromen wird ein fröhlicher und lebendiger Innenraum geschaffen.

Auf der CES 2018 wurden "Smart Design Cockpit" und "Smart Vision Cockpit" in der Solutions Area ausgestellt, während "Living Space Autonomous Cabin" in der Vision Area präsentiert wurde.

