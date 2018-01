Vor dem Hintergrund einer starken operativen Entwicklung in den ersten neun Monaten 2017 bestätigte Vonovia im November die ausgegebene Prognose für das Gesamtjahr 2017 am oberen Ende. Konkret: Das Unternehmen aus dem DAX erwartet einen Funds from Operations (FFO) zwischen 910 Mio. und 920 Mio. Euro. Damit wird das FFO voraussichtlich rund 20 Prozent über dem Vorjahreswert liegen. Zur Erklärung: Das FFO ist eine wichtige Bewertungskennzahl von Immobilien-Unternehmen, welche zur Ermittlung des tatsächlich ausschüttungsfähigen Gewinns herangezogen wird. Dabei wird der ermittelte Jahresüberschuss um die Abschreibungskosten für Immobilien bereinigt. Auch Veräußerungserlöse und -verluste werden in der Regel herausgerechnet. Vonovia blickte damals im November zudem zuversichtlich auf 2018. Für das FFO prognostiziert das Unternehmen im laufenden Jahr eine Steigerung auf 960 Mio. ...

