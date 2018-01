Bilfinger und Züblin wollten in Köln den südlichen Teil der neuen U-Bahn bauen. Dann stürzte das Stadtarchiv ein, zwei Anwohner starben. Was im März 2009 genau passierte, ist noch unklar. Nun beginnt der Strafprozess.

Nur der Engel am Friedrich-Weilhelm-Gymnasium am Waidmarkt in Köln kann die ganze Katastrophe überblicken: die riesige Baugrube, eingezäunt, bewacht. Vorne hat sie sich mit Grund- und Regenwasser gefüllt. Dahinter arbeiten Taucher Tag und Nacht daran, Proben zu entnehmen. An der Wand gegenüber kleben noch weiße Kacheln: Hier war mal ein Badezimmer. Ein braunes Schild, das sonst an Autobahnen Sehenswürdigkeiten erklärt, steht vor der Grube: Einsturzstelle.

Einst stand dort das Historische Archiv der Stadt Köln. Dann kam der 3. März 2009. Die Bauarbeiter in der Baugrube hören ein Geräusch und räumen die Baustelle. Kurz darauf sind das Stadtarchiv und die angrenzenden Häuser in sich zusammengestürzt. Zwei Bewohner sterben. Zurück bleibt ein gewaltiger Schutthaufen - und ein Skandal, der die Baubranche bis heute beschäftigt.

An diesem Mittwoch beginnt nun der Strafprozess vor dem Kölner Landgericht gegen fünf Angeklagte, die am Ausbau der U-Bahn beteiligt waren, darunter ehemalige Mitarbeiter des damaligen Baukonzerns Bilfinger. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten fahrlässige Tötung und Baugefährdung vor. Nun soll vor Gericht geklärt werden, wie es zu dem Unglück kam. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass Fehler beim Bau der Nord-Süd-U-Bahn zum Einsturz des Archivgebäudes in der Kölner Südstadt führten.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft sieht die Kette fataler Fehler so aus: Zwei Bauarbeiter sollen beim Ausschachten des Tunnels auf ein Hindernis gestoßen sein, das sie nicht beseitigen konnten. Anstatt dies der Bauleitung zu melden, hätten sie den Aushub einfach fortgesetzt. Deswegen soll in einer unterirdischen ...

