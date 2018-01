Bad Marienberg - Ohne Vorankündigung wurde die mybet Gruppe (ISIN DE000A0JRU67/ WKN A0JRU6) von dem Casinospielanbieter Novomatic darüber informiert, dass ab sofort alle von der mybet Gruppe für Kunden in Deutschland angebotenen Novomatic-Casinospiele abgeschaltet wurden, so mybet Holding SE in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...