Der deutsche Leitindex hat eien seltsamen Handelstag hinter sich. Nach einem verhaltenen Start drehte der DAX mächtig auf und stieg zeitweise um über ein Prozent. Kurz vor Handelsende verloren die Anleger dann wieder die Nerven und der DAX rutschte kurzzeitig ins Minus. Ein paar Punkte konnte der DAX dann doch retten. Am Ende stand er bei 13.246 Punkten. Das ist ein Plus von 0,35 Prozent. Marktidee: AixtronDie Aktie von Aixtron war gestern größter Gewinner im TecDAX. Trotzdem befindet sich der Kurs aktuell in einer Korrekturphase. Dabei ist eine bestimmte Widerstandszone von großer Beduetung. Sollte die Aixtron-Aktie darunter rutschen, könnte eine eine Abwärtswelle einsetzen.