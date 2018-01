Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Novo Nordisk vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 365 dänische Kronen belassen. Der Pharmahersteller werde die eigenen Vorgaben für 2017 wohl erfüllen, schrieb Analyst Tim Race in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sein Interesse richte sich jedoch auf neue Studiendaten zum Diabetesmedikament Semaglutid in den kommenden Wochen. Die Prognosen der Dänen für 2018 in lokaler Währung dürften nur wenig von denen abweichen, die das Management zum Zeitpunkt der Drittquartalszahlen gegeben habe./bek/mis Datum der Analyse: 16.01.2018

ISIN: DK0060534915