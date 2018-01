Der Übernahmehunger von Celgene ist offenbar noch nicht gestillt: Wie das Wall Street Journal berichtet, befindet sich die größte Beteiligung von BB Biotech in Übernahmegesprächen mit Juno Therapeutics. Nachbörslich schießt das mögliche Übernahmeziel in der Spitze über 40 Prozent nach oben. Dass Celgene an dem Krebsimmuntherapie-Spezialisten interessiert ist, verwundert nicht.

Den vollständigen Artikel lesen ...