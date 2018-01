Wien - Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) verbuchte in Q4 aufgrund der US-Steuerreform (Belastung von rund USD 22 Mrd.) einen Verlust von USD 18,3 Mrd., so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Allerdings habe bereinigt um diesen Faktor ein Gewinn pro Aktie von USD 1,28 erwirtschaftet werden können, welcher über der Prognose von USD 1,19 gelegen habe.

