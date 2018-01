Dass 2017 das Jahr der Rekorde am ETF-Markt wird, ist schon seit längerem klar. Doch der genau Blick in die neuesten Statistiken bringt interessante Fakten ans Licht."2017 kann als Jahr des Durchbruchs für Nachhaltigkeits-ETFs gelten", sagt Patrick Mattar aus dem iShares Kapitalmarkt-Team und fährt fort: "Weltweit vertrauten Anleger entsprechenden Produkten insgesamt 5,2 Milliarden Dollar zusätzlich an. Bislang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...