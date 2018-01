Die Deutsche Bank hat die Einstufung für General Electric nach einer milliardenschweren Abschreibung und Aussagen zum vierten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 15 US-Dollar belassen. Schwerer als voraussichtlich höhere Barmittel im Schlussquartal 2017 wiege eine verhaltene Gewinnprognose, schrieb Analyst John Inch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Industriekonzern rechnet damit, dass der Gewinn je Aktie 2017 am unteren Ende der eigenen Prognosespanne liegen dürfte. Die Barmittel dürften hingegen die ursprüngliche Schätzung von 7 Milliarden US-Dollar übertreffen./bek/zb Datum der Analyse: 16.01.2018

ISIN: US3696041033