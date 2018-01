Liebe Leser,

bis zur Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das vorige Geschäftsjahr ist es bei der innogy SE zwar noch etwas hin (dies ist auf den 12. März datiert) - doch es sieht so aus, als ob sich die innogy-Aktie auch ohne neue Geschäftszahlen so langsam wieder nach oben orientiert. Die Aktie hatte aber auch wirklich Federn lassen müssen, als es nach einer Gewinnwarnung an einem einzigen Handelstag im Xetra-Handel um etwa 13% bergab gegangen war. Von den danach markierten Tiefstkursen ... (Peter Niedermeyer)

