Deutsche Boerse -0.15% GesundeSkepsis (STATT): Aufstockung (17.01. 09:09) >> mehr comments zu Deutsche Boerse: www.boerse-social.com/launch/aktie/deutsche_boerse_ag Alibaba Group Holding 0.85% dasBo (HYPMRKTS): Alibaba ist in den vergangenen Wochen und Monaten wieder einmal am Widerstand auf Höhe des Allzeithochs gescheitert. Die Fundamentalanalyse belegt, was viele Anleger ahnen, die Reise von Alibaba ist noch lange nicht vorbei. Neben einer leichten Unterbewertung der Aktie sprechen alle Unternehmensdaten für stetiges Wachstum. Der Titel wird weiterhin gehalten. (17.01. 08:11) >> mehr comments zu Alibaba Group Holding: www.boerse-social.com/launch/aktie/alibaba Fresenius Medical Care -0.63% GHTrading (WFGHAOH): Nach einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...