SECUNET SECURITY hatten wir im letzten Jahr bereits empfohlen und waren mit Gewinn über Stoppkurs herausgefallen. Also Rückkehr in diesen IT-Sicherheits-Dienstleister, auf den niemand verzichten sollte. 600 Mio. € Marktwert sind ein Brocken. Die Umsatzplanung bis 2020reicht aber bis 220 Mio. €, wovon 85 % auf öffentliche Institutionen entfallen. Das schafft Sicherheit in der Umsatz- und Gewinnplanung. Großaktionäre sind Giesecke & Devrient (größter Geldnotendrucker Deutschlands). Ein KGV von 40 ist deshalb zu ignorieren. Verfahren Sie bitte so: Anfangsposition billigst bei rund 92 €. Rücksetzer bis 85 oder gar 83 € sind möglich. Dann wird sofort nachgelegt. Springt die Aktie über 100 €, wagen wir kurzfristig eine technische Korrektur undlegen ebenfalls nach. Anders geht es nicht.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 2 vom 13.1.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info