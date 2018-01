In einer ersten Reaktion begrüßt Plastics Europe die europäische Kunststoffstrategie ("A European Strategy for Plastics in a Circular Economy"). Der Verband unterstützt die Idee, in Europa kreislauforientierter und ressourcenschonender zu wirtschaften sowie die Förderung von Maßnahmen, um Kunststoffverluste in die Umwelt zu vermeiden und die Wiederverwendung, Recycling sowie Innovationen zu stärken. Weitere Informationen von Plastics Europe zum Thema bietet die englischsprachige Pressemitteilung sowie das Voluntary Commitment.

EU-Kunststofftrategie unterstützt Investitionen für die Kreislaufwirtschaft

Der Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie (GKV) sieht in der durch die Europäische Kommission vorgelegten EU-Kunststoffstrategie in der Kreislaufwirtschaft zusätzliche Chancen für die Kunststoffverarbeitung und das Kunststoffrecycling. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...