Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach einem Zwischenbericht für das vierte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) des Online-Modehändlers hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Am Ausblick dürfte sich nichts ändern. So sollte kurzfristig nicht mit Margensteigerungen gerechnet werden./ajx/bek Datum der Analyse: 17.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0042 2018-01-17/10:20

ISIN: DE000ZAL1111